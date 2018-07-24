Порноактриса, обвинившая Трампа в сексе с ней, разводится с мужем

Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Американская порнозвезда Сторми Дэниэлс разводится со своим мужем, сообщает 24 июля Al Arabia.

Актриса получила известность благодаря обвинению президента США Дональда Трампа в том, что он якобы заплатил за секс с ней, а потом за молчание о сексе.

Напомним, во время предвыборной кампании в США в ход часто идут различные обвинения, которые могут оказаться нелепыми, как правило после завершения избирательной гонки о них забывают, однако в данном случае произошло иначе.

Неожиданная победа Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах вызвала бурю негодования в либеральных СМИ, продолживших развивать неудобные для республиканца темы.

Так, глава Белого дома был обвинен в том, что его личный адвокат заплатил порнозвезде $130 тыс. за ее молчание о факте интимной встречи, якобы состоявшейся в 2006 году.

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