Порноактриса, обвинившая Трампа в сексе с ней, разводится с мужем

Вашингтон, 24 июля 2018, 16:01 — REGNUM Американская порнозвезда Сторми Дэниэлс разводится со своим мужем, сообщает 24 июля Al Arabia.
Актриса получила известность благодаря обвинению президента США Дональда Трампа в том, что он якобы заплатил за секс с ней, а потом за молчание о сексе.
Напомним, во время предвыборной кампании в США в ход часто идут различные обвинения, которые могут оказаться нелепыми, как правило после завершения избирательной гонки о них забывают, однако в данном случае произошло иначе.
Неожиданная победа Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах вызвала бурю негодования в либеральных СМИ, продолживших развивать неудобные для республиканца темы.
Так, глава Белого дома был обвинен в том, что его личный адвокат заплатил порнозвезде $130 тыс. за ее молчание о факте интимной встречи, якобы состоявшейся в 2006 году.
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