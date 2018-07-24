Все кандидаты на пост губернатора Ивановской области сдали документы

Иваново, , 15:41 — REGNUM Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский 24 июля представил в областную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона.

Ранее документы для регистрации в качестве кандидатов подали кандидат от ЛДПР Дмитрий Шелякина, представитель регионального отделения КПРФ, вице-спикер Ивановской областной думы Сергей Нациевский, директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов от «Справедливой России», инженер-программист ООО «РМ-маркет» Александр Орехов от областного отделения партии «Коммунисты России».

Таким образом, необходимые документы для прохождения регистрации удалось собрать всем кандидатам, ранее выдвинувшимся для участия в выборах. На проверку документов и принятие решение о регистрации кандидатов либо отказе у избирательной комиссии есть десять дней с момента их приема.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Ивановской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования. В последний раз выборы главы региона состоялись 14 сентября 2014 года. Явка избирателей составила 36,85% и оказалась одной из самых низких в ЦФО. На пост претендовали пять кандидатов, победителем стал выдвиженец «Единой России» Павел Коньков с результатом 80,32% голосов.

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