На выборах псковского губернатора применят практику «мобильных избирателей»

Псков, , 15:34 — REGNUM На выборах губернатора Псковской области 9 сентября 2018 года избиратели смогут проголосовать за главу региона не по месту регистрации, а по месту нахождения. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, регистрация заявлений от «мобильных избирателей» стартует в Псковской области 25 июля и завершится 5 сентября.

Заявления о голосовании по месту нахождения можно будет подать в территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр (МФЦ), а также через интернет-портал государственных услуг.

В облизбиркоме подчеркнули, что проголосовать по месту своего нахождения в день выборов избиратели Псковской области смогут только на территории региона, за его пределами такой возможности не будет. При этом на всех остальных выборах другого уровня, которые также пройдут в регионе 9 сентября, будет применяться досрочное голосование.

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Напомним, всего в Псковской области в единый день голосования 9 сентября пройдут 27 избирательных кампаний. Главная — выборы губернатора. На эту должность зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

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