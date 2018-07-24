Нетаньяху назвал Эрдогана диктатором в ответ на обвинение в расизме

Тель-Авив, , 15:35 — REGNUM Турция превращается в «мрачную диктатуру» под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана, который убивал сирийцев и отправлял людей в тюрьмы десятками тысяч. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Столь жестким выпадом глава израильского правительства ответил турецкому лидеру на критику принятого Кнессетом закона о еврейском характере государства Израиль. По словам Нетаньяху, власти Израиля четко соблюдали равенство прав граждан до принятия закона и продолжат делать это после.

«Эрдоган убивал сирийцев и курдов и направил в тюрьмы десятки тысяч своих сограждан», — отметил Нетаньяху.

Что касается нападок на израильский закон со тороны Анкары, то это лишь «украшает» документ, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, критикуя новый израильский закон, Эрдоган назвал Израиль «сионистским, фашистским и расистским государством». Он призвал мировое сообщество к осуждению израильских властей.

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