Грузия выразила соболезнования Греции в связи с гибелью людей от пожара

Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Грузия выразила соболезнования Греции в связи с гибелью нескольких десятков человек в результате продолжающегося в стране масштабного лесного пожара. Соответствующее заявление МИД Грузии опубликовал в сети Twitter.

Во время пожара неожиданно исчезли двое находившихся в Греции граждан Грузии, но в настоящее время один из них уже обнаружен, он жив и находится в безопасном месте, сообщают в МИД. Поиски второго пропавшего продолжаются.

По информации министерства, посольство Грузии в Греции работает в чрезвычайном режиме, и все находящиеся в стране граждане Грузии могут связаться с дипломатическим представительством по телефону горячей линии под номером +306 995 779 793.

Специальным заявлением на события в Греции откликнулся министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который призвал находящихся в зоне бедствия или вблизи от нее сограждан соблюдать рекомендации местных властей и поддерживать связь с посольством Грузии.