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Эрдоган пообщался с покинувшим сборную Германии футболистом Месутом Озилом

Политика

Президент Турции отметил неблагодарность немцев к спортсмену, посвятившему свои лучшие годы сборной Германии

Анкара, 24 июля 2018, 15:33 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал решение немецкого футболиста турецкого происхождения Месута Озила покинуть национальную сборную Германии, передает N-TV 24 июля.

На заседании парламента Эрдоган рассказал, что накануне ночью созвонился со спортсменом и выразил ему поддержку. По мнению президента, поступок Месута Озила достоин восхищения.

«Отнестись так по-расистски к молодому человеку, отдавшему всё для немецкой национальной сборной, из-за его вероисповедания — это неприемлемо», — сказал президент Турции перед журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля 29-летний полузащитник Озил объявил об уходе из сборной Германии из-за волны критики и оскорблений, обрушившихся на него после встречи с президентом Турции в Лондоне. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и возродило горячие дебаты об интеграции турок в немецкое общество.

Читайте ранее в этом сюжете: Озил покинул сборную Германии: Меркель уважает решение футболиста

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