Почему именно сейчас Израиль решил ударить по самолету Сирии?

Москва, , 15:26 — REGNUM Представить из имеющейся сложной мозаики реальную картину событий на Голанах и отношений Израиля и Сирии непросто, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что сбила зенитными ракетами сирийский самолет «Сухой». По данным военных, по самолету, который углубился в воздушное пространство Израиля на два километра, были выпущены две зенитные ракеты.

Вообще, вокруг Голан в последнее время происходит очень много таинственного. Были сообщения, что глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с начальником российского Генштаба побывали в Израиле, и утром сегодня их самолет приземлился в Берлине. На основе этого немецкие СМИ заявили, что в мире что-то готовится и идет подготовка к каким-то серьезным сдвигам на Ближнем Востоке.

Второй момент. Пошли противоречивые сообщения о ситуации в районе Голан, что якобы Израиль отверг российское предложение о создании так называемой 100-километровой зоны, которую бы контролировали израильские и сирийские войска. И якобы Израиль эту позицию отверг.

То есть идут какие-то противоречивые сообщения из региона. И сразу возникает вопрос, насколько Дамаск посвящен во все эти контакты? Надо полагать, что посвящен.

Возникают также вопросы к главному направлению израильской политики на Ближнем Востоке — в отношении Сирии. Тем более что на днях состоялся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву, у него были переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых ставился сирийский вопрос.

Вот из этой сложной мозаики сейчас представить реальную картину непросто. Тем более что стало известно, что Израиль сбил самолет Сирии. Нужно понять истинную мотивацию и подоплеку этого события, а картина неясна. И направление политики Израиля тоже непонятно — почему именно сейчас они решили ударить по сирийскому самолету?

Видимо, идут какие-то сложные политические процессы в первую очередь в самом Израиле, и во вторую — в Сирии. Однозначного ответа пока нет, должны быть в первую очередь разъяснения официального Дамаска, а также МИД Израиля, российских ВКС, МИД России и Минобороны России, которые напрямую завязаны на всю эту интригу.

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