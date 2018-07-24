Грузия благодарит ЕС за поддержку списка Отхозория-Татунашвили

Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Грузия благодарит Европарламент за принятую 14 июля резолюцию «Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России», в которой выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии и содержится призыв к странам Евросоюза ввести санкции против лиц, внесенных в список Отхозория-Татунашвили. По информации МИД Грузии, благодарность за резолюцию глава МИД Давид Залкалиани выразил депутату Европарламента, содокладчику по Грузии Андресу Мамыкинсу, который находится с визитом в Тбилиси.

Список Отхозория-Татунашвили правительство Грузии составило после того, как югоосетинская сторона через Международный Комитет Красного Креста передала грузинским властям тело погибшего в Цхинвали гражданина Арчила Татунашвили. Хотя проведенная по заказу Южной Осетии экспертиза установила, что причиной его смерти стал сердечный приступ, в Грузии уверены, что Арчил Татунашвили был подвергнут пыткам и убит. В составленный правительством и утвержденный парламентом список внесены те представители властей Южной Осетии и Абхазии, которые в Грузии подозреваются в совершении преступлений против грузинских граждан.

Андерс Мамыкинс изучает выполнение Грузией соглашения об ассоциации и предвыборную ситуацию и с этой целью 24 июля провел встречи в грузинском парламенте. В частности, он встретился с представителями парламентского большинства, а также с оппозиционными фракциями «Европейская Грузия», «Национальное движение» и «Альянс патриотов».

Членам «Грузинской мечты» Мамыкинс задал вопросы относительно новой избирательной системы, к которой Грузия перейдет после вступления в силу новой Конституции, выполнения Грузией соглашения об ассоциации, проводимых в стране реформ, и, как заявила журналистам депутат Ирина Пруидзе, они ответили на все вопросы представителя Европарламента.

На всех встречах депутата Европарламента заверили в нерушимости курса Грузии на интеграцию с Евросоюзом, но лидеры фракции «Альянс патриотов» ознакомили его с собственной позицией, согласно которой внешнеполитический курс Грузии должен быть ориентирован на Запад с сохранением нормальных отношений с Россией.