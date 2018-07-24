Гройсман: мой диплом настоящий и честный

Киев, , 15:13 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его диплом — самый настоящий, полученный после окончания заочного обучения, сообщает 24 июля «Укринформ».

Гройсман заявил, что сообщения о фальшивом дипломе — «никудышная ложь», а сам он просто-напросто рано завел семью и вынужден был пойти учиться заочно. Однако обучение он закончил и получил «настоящий и честный» диплом о высшем образовании.

Ранее генеральная прокуратура Украины (ГПУ) во второй раз закрыла дело против Гройсмана о подделке им диплома. ГПУ считает, что никаких поводов проводить расследование нет.

Напомним, ранее премьер-министр Украины заявил, что не всем людям нужно высшее образование, кто-то «не создан» для этого.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура Украины закрыла дело о подделке диплома Гройсманом