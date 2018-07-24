Украина: все чаще говорят о шоуменах во власти

Киев, , 15:12 — REGNUM С юридической точки зрения шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук имеют право принять участие в президентских выборах Украины, которые пройдут в 2019 году. Об этом 24 июля в эфире одного из украинских телеканалов заявила доктор философии Анна Свириденко.

«Я помню, что на одних выборах баллотировался Дарт Вейдер. Конечно, я допускаю, что Зеленский и Вакарчук могут баллотироваться. Тем более, что мы неоднократно видели социологические исследования, где уже проверяют уровень поддержки тех или иных кандидатов, среди которых были Зеленский и Вакарчук», — сказала Свириденко.

Она допускает, что украинский олигарх Игорь Коломойский может поддержать участие Зеленского и Вакарчука на выборах.

«Что касается присутствия Зеленского и Вакарчука на дне рождения господина Коломойского, конечно, сегодня речь идет о том, кто из олигархов будет поддерживать тех или иных кандидатов. В любом случае, если лицо присутствовало на дне рождения, это значит исключительно о политической поддержке. В нашей стране существует олигархическо-клановая система. С этим связан высокий уровень коррупции и то, что за спинами наших депутатов стоят олигархи, определенные финансовые группы. Это серьезный вопрос», — полагает Свириденко.

Она также верит, что для будущего президента Украины важно иметь некий политический опыт.

«Я помню, Вакарчук сложил полномочия и сделал заявление о том, что политика — не для него. Если мы обсуждаем возможность, что президентом страны может стать представитель шоу-бизнеса, это говорит об абсурдности сегодняшней ситуации, о низком уровне доверия людей политикам. Человек, который претендует на пост президента страны, должен быть опытным, он должен иметь опыт. А если мы будем обсуждать людей из шоу-бизнеса, то у нас будет баллотироваться не только Дарт Вейдер. Проблема в том, что люди частично будут поддерживать их. Иногда это делают, чтобы оттянуть голоса. Это могут быть технические кандидаты… Важно, чтобы кандидат и будущий президент был с патриотичными настроениями, профессиональным и максимально независимым от международного сообщества», — подытожила Свириденко.

В 2014 году Интернет партия Украины выдвинула на пост президента Украины Дарта Вейдера. После подачи документов в ЦИК Дарт Вейдер заявил журналистам, что «он решит крымский вопрос с президентом России Владимиром Путиным в течение трех дней».

Стоит напомнить, что по данным социологической компании «GFK-Украина», если бы выборы президента состоялись в июле 2018 года, то более 10% поддержки в первом туре не набрал бы ни один кандидат. Лидером гонки, подсчитали, остается глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 10% поддержки. На втором и третьем месте с минимальным разрывом Владимир Зеленский (7%) и Святослав Вакарчук (6%), которые пока не заявляли о своем участии в гонке.