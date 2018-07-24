Лавров и Герасимов обсудили Сирию и Украину с властями ФРГ

Берлин, , 15:13 — REGNUM Обстановка на Ближнем Востоке стала центральной темой переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с высшим руководством ФРГ в Берлине. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

С Лавровым и Герасимовым встретилась федеральный канцлер Ангела Меркель, встреча прошла при участии министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. О встрече такого рода ранее договорились канцлер и президент РФ Владимир Путин.

Ситуация на Ближнем Востоке и, прежде всего, в Сирии была главной темой встречи. Кроме того, стороны обсудили конфликт на Юго-Востоке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров и Герасимов встретились в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ключевой темой переговоров стала ситуация в Сирии.

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