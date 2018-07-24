Украинского боксера Усика призвали заплатить $150 тыс. военного сбора

Киев, , 15:04 — REGNUM На Украине эксперты продолжают критиковать абсолютного чемпиона мира по боксу, Александра Усика за согласие на проведение боя в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве в рамках турнира World Boxing Super Series (WBSS). Также они выступают против того, чтобы боксеру дали звание «Героя Украины» за победу над российским спортсменом Муратом Гассиевым.

В частности, военный эксперт и украинский главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов отметил, что победа над Гассиевым позволит Усику увеличить свои боксерские гонорары.

«1. Боксерские федерации, размещенные в США, решили провести бой за титул абсолютного чемпиона там, где им за это больше платят, потому что профессиональный бокс — это шоу-бизнес. И спортсмен в этом бизнесе платит за все сам, государство его не финансирует. 2. Украинский боксер-профессионал полетел в Москву и выиграл титул абсолютного чемпиона в своем весе. Теперь его спортивная карьера взлетела вверх, он стал признан во всем мире как один лучших, федерации и промоутеры счастливы, и его следующий бой соберет еще больше зрителей и еще больше денег. И он еще не раз поднимет украинский флаг», — отметил Бутусов на своей странице в «Фейсбуке».

Он также выразил надежду на то, что Усик перечислит 150 тыс. долл. в качестве военного сбора с гонорара за победу в Москве. «3. Героя Украины во время войны надо давать военнослужащим за подрыв в Москве Кремля или какого-нибудь российского генерала. Россия против Украины применяет масштабный террор и захваты заложников. Жаль, что ответные меры пока не применяются. 4. Я лично трансляцию из Москвы не смотрел, это мое мнение, но надеюсь, с заработанных денег будет заплачен военный сбор для укрепления украинской армии», — подытожил Бутусов.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал свое неудовольствие участием Усика в поединке против Гассиева в Москве. По мнению чиновника, такие мероприятия подрывают веру в «агрессию России против Украины».

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», — заявил в Twitter Кириленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Москве Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев Мурата Гассиева, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF). При этом Усику достался Кубок Мохаммеда Али и денежное вознаграждение в размере 10 млн долларов.

На Украине военный сбор введен с 3 августа 2014 года. Согласно п. 1.3 п. 16 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» ставка сбора составляет 1,5%.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил дать Усику звание «Героя Украины».