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Евкуров стал кандидатом от «Единой России» на выборах главы Ингушетии

Политика

Нынешний глава республики будет участвовать в выборах руководителя Ингушетии уже в третий раз

Магас, 24 июля 2018, 14:59 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров представлен президенту РФ Владимиру Путину в качестве кандидата на выборах руководителя региона от «Единой России». Такое решение было принято 24 июля на заседании генерального совета партии.

Действующий глава Ингушетии, по мнению, единороссов, достойно справляется с обязанностями руководителя республики. Ингушетия под его руководством и дальше продолжит свое успешное развитие как в экономике, так и в социальной сфере, отметил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Напомним, согласно закону, глава Ингушетии избирается местным парламентом из претендентов, предложенных президентом РФ. Партийные объединения, представленные в парламенте республики, представляют кандидатуры — не более трех — на рассмотрение главы государства. В свою очередь Владимир Путин из них отбирает три кандидатуры и предоставляет их на рассмотрение Народного собрания региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия стала вторым регионом после Дагестана, в котором было принято решение отказаться от всенародных выборов главы республики. Выборы главы Ингушетии состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Нынешний руководитель республики избирался на должность главы Ингушетии дважды: в 2008 и в 2013 годах.

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Выборы главы Ингушетии — 2018
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