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Рейтинг Макрона — на самом низком уровне в связи с делом Беналля

Политика

Согласно опросу Ipsos, глава государства потерял четыре пункта

Париж, 24 июля 2018, 15:02 — REGNUM  Согласно опросу, опубликованному во вторник, 24 июля, через шесть дней после открытия дела в отношении Александра Беналля, бывшего советника президента Франции, популярность Эммануэля Макрона снизилась на четыре пункта и достигла самого низкого уровня с сентября 2017 года. Об этом сообщает Europe1.

Cогласно опросу Ipsos, глава государства потерял четыре пункта, его поддерживают 32%, в то время как 60% его осуждают.

Напомним, что в отношении бывшего советника президента Франции Александра Беналля, избившего манифестанта на демонстрации 1 мая, начато расследование.

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Политическая жизнь Франции
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