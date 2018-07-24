Рейтинг Макрона — на самом низком уровне в связи с делом Беналля

Париж, , 15:02 — REGNUM Согласно опросу, опубликованному во вторник, 24 июля, через шесть дней после открытия дела в отношении Александра Беналля, бывшего советника президента Франции, популярность Эммануэля Макрона снизилась на четыре пункта и достигла самого низкого уровня с сентября 2017 года. Об этом сообщает Europe1.

Cогласно опросу Ipsos, глава государства потерял четыре пункта, его поддерживают 32%, в то время как 60% его осуждают.

Напомним, что в отношении бывшего советника президента Франции Александра Беналля, избившего манифестанта на демонстрации 1 мая, начато расследование.