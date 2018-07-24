Самый богатый депутат Омска заработал за год более 15 млн рублей

Омск, , 14:54 — REGNUM Стали известны самые богатые и самые бедные депутаты Омского городского совета.

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте муниципального парламента, самый внушительный заработок за 2017 год у депутата-единоросса Виталия Путинцева — 15,03 млн рублей. Ему принадлежат девять земельных участков, 1/3 доли земельного участка и 285/1417 доли земельного участка, жилой дом площадью 348,9 кв. м, а также доли в двух зданиях. Его супруга заработала 265,7 тыс. рублей, она является владелицей автомобилей Renault Fluence и Kia Ceed.

Самым бедным депутатом стал Ринат Карымов («Единая Россия»). За 2017 год он отчитался о доходах в размере 15,5 тыс. рублей. В собственности у него ничего нет, в пользовании — квартира площадью 37,8 кв. м.

Помимо Путинцева, в топ-3 самых богатых депутатов горсовета вошли Георгий Архипов («Единая Россия»), заработавший 14,02 млн рублей, и Александр Калякин, заработавший за прошлый год 4,04 млн рублей.

Заработок ниже 100 тысяч рублей, помимо Карымова, за 2017 год задекларировали Елена Кокорина (ЛДПР, заработала 86,2 тыс. рублей), Кирилл Курятников (КПРФ, 42,8 тыс. рублей) и Дмитрий Сахань («Единая Россия», 98,3 тыс. рублей).

Спикер горсовета Владимир Корбут за 2017 год заработал 3,2 млн рублей, его супруга — 508,4 тыс. рублей. Корбуту принадлежат земельный участок, садовый домик площадью 154,9 кв. м, гараж, баня, сарай, 159/10 000 доли земельного участка, автомобиль Toyota Prius. Его супруга — владелица квартиры площадью 58,3 кв. м, а также автомобиля ГАЗ-21.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омский горсовет шестого созыва был сформирован по итогам выборов 10 сентября 2017 года. Общая явка тогда составила 21,7%. На избирательные участки пришли 195 595 человек.

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Всего в горсовете Омска — пять фракций: «Единая Россия» (26 депутатов), КПРФ (девять депутатов), ЛДПР (два депутата), «Справедливая Россия» (два депутата), «Коммунисты России» (один депутат).