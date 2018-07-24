Французская оппозиция готовит резолюцию порицания правительству Макрона

Париж, , 14:56 — REGNUM Консервативная французская партия «Республиканцы» представит резолюцию порицания правительству президента Эмманюэля Макрона из-за так называемого дела Беналлы. Об этом заявил 24 июля председатель ее парламентской группы Кристиан Жакоб, пишет газета El Mundo.

На пресс-конференции Жакоб констатировал, что правительство «провалилось» и позволило возникнуть подобной ситуации, спровоцированной действиями бывшего главы безопасности Елисейского дворца Александра Беналлы, который избил демонстрантов 1 мая, выдав себя за полицейского.

Резолюция порицания, которая будет представлена в конце недели, имеет мало шансов на успех, поскольку партия Макрона «Вперед, Республика» обладает большинством в парламенте, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-летний телохранитель президента Александр Беналла попал на видео, снятое во время первомайской демонстрации в Париже и опубликованное на прошлой неделе. Аппарат президента сообщил об увольнении Беналлы, оппозиция требует отставки министра внутренних дел.

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