На границах Таджикистана произошло 17 вооруженных столкновений

Душанбе, , 14:51 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года на границах Таджикистана произошло 17 боестолкновений с применением оружия. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил начальник пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев со ссылкой на данные, представленные на итоговом совещании по результатам служебно-боевой деятельности Пограничных войск Таджикистана за первое полугодие 2018 года.

В результате боестолкновений за 6 месяцев были убиты 7 контрабандистов, задержан 21 нарушитель госграницы. Пограничники совместно с правоохранительными органами и силовыми структурами республики провели 39 спецопераций, предотвратили 19 попыток незаконного пересечения границы Таджикистана.

Через контрольно-пропускные пункты за это время 2 342 404 гражданина и 117 261 транспортное средство.

Приведена также статистика относительно борьбы с контрабандой наркотиков:

«За первое полугодие текущего года Погранвойсками РТ из незаконного оборота изъято 1129 кг 331 г наркотиков, из них 70 кг 224 г героина, 339 кг 416 г опия, 535 кг 914 г гашиша, 183 кг 777 г канабиса, 125 кг 850 г психотропных веществ. Также на приграничной полосе выявлено и уничтожено 208 228 кустов дикорастущей конопли», — сообщил Угулходжаев.