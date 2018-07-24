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Сенат Польши: мы предпочитаем украинских мигрантов африканским

Политика

Жители Украины проще воспринимают польскую культуру

Варшава, 24 июля 2018, 14:49 — REGNUM  Украинские мигранты уважают польские ценности, заявил спикер польского сената Станислав Карчевский, сообщает 24 июля «112 Украина».

По его словам, для Польши лучше принимать украинских мигрантов, а не африканских или ближневосточных, поскольку граждане Украины лучше воспринимают польскую культуру. Карчевский отметил, что за два года в Польшу приехали более 2 млн жители Украины. Политик указал на Францию и Германию, где видно, что мигранты, далекие от культуры страны, сложнее вписываются в жизнь государства, чем те, кто к этой культуре ближе.

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Напомним, Польша — одна из наиболее популярных стран для миграции граждан Украины. Многие украинские жители выезжают на подработки за границу из-за высоких зарплат.

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