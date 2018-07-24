В Узбекистане сменился глава АО «Тошшахартрансхизмат»

Ташкент, , 14:49 — REGNUM В Узбекистане отправлен в отставку председатель правления АО «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев, сообщает 24 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на хокимият (администрацию) Ташкента.

Новым главой акционерного общества назначен генеральный директор компании US ATI Мохирхужа Валиев. Ранее новый руководитель занимал должность заместителя председателя «Тошшахартрансхизмат» по финансово-экономическим вопросам.

Отметим, «Тошшахартрансхизмат» выполняет функции хозяйственного управления городским пассажирским транспортом. Подчиняется хокимияту Ташкента, а также правительству республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Узбекистане была принята концепция развития автомобильного транспорта до 2030 года, в рамках которой планируется вывести из эксплуатации старые городские автобусы и микроавтобусы.

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