Омбудсмен Украины: Москва передала Киеву новый список заключённых

Киев, , 14:43 — REGNUM Российская сторона передала Киеву список заключённых для посещения уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. В нём 51 фамилия. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмены Украины и России обменялись списками заключённых

По её словам, «только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ. Более того, кое-кто из них отказался от встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой».

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«Сейчас мы требуем, чтобы Россия откорректировала свой список. Со своей стороны, Татьяна Москалькова уже посетила семь моряков из своего списка», — написала Денисова на своей странице в Facebook, добавив, что теперь украинская сторона хочет «зеркально посетить наших граждан».

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/2045631505509588

Как сообщало ИА REGNUM, совместная работа уполномоченных по правам человека Украины и России Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой, которые намерены посетить политзаключённых, содержащихся в тюрьмах и следственных изоляторах на территории обоих государств, началась в середине июня. Этому предшествовало согласование и передача списков заключённых. Всего планируется посетить 68 граждан — по 34 с каждой стороны.

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