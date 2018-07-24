Американский истеблишмент надеется сорвать визит Путина в США – депутат ГД

Москва, , 14:53 — REGNUM В США политик, не разделяющий русофобских взглядов, не может попасть в истеблишмент, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 24 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Если ты не разделяешь русофобских взглядов, ты не попадаешь в истеблишмент, — уверен парламентарий. — Ты нерукопожатен. Несмотря на то, что они (политическая элита США — прим. ИА REGNUM ) выливают на президента США Дональда Трампа много грязи, самое смешное то, что у него всё равно самый высокий рейтинг. Он растёт не только среди республиканцев, но и среди демократов. Ему пытаются связать руки и делают всё, чтобы визит президента РФ Владимира Путина в США не состоялся, так как в случае визита Трамп получит большое преимущество и получит то, что хочет. Он выполняет свои предвыборные обещания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить в Америку президента РФ Владимира Путина. Замминистра обороны США Джон Руд назвал такое решение «нормальным и практичным шагом».

По мнению главы комитета Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова, в минобороны США впечатлены новейшим российским оружием и действиями России в Сирии, а потому одобрили идею президента Дональда Трампа пригласить в Вашингтон Владимира Путина.

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