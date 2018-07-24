«Единая Россия» предложила Владимира Васильева на должность главы Дагестана

Махачкала, , 14:38 — REGNUM Владимир Васильев выдвинут в качестве кандидата на должность главы Дагестана от «Единой России». Такое решение принял генеральный совет партии, предложив президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть его кандидатуру, сообщила 24 июля пресс-служба «Единой России».

За время, которое Васильев работает в Дагестане в качестве временно исполняющего обязанности руководителя республики, он «проявил себя как эффективный управленец, чья работа направлена на развитие региона и повышение благосостояния людей», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его мнению, успешной деятельности Васильева на посту главы Дагестана послужит богатый опыт, который он получил за годы работы на федеральном уровне, а также авторитет, который он заслужил в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Васильев был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Дагестана 3 октября 2017 года. Он сменил на этом посту Рамазана Абдулатипова, проработавшего руководителем республики с 2013 года.

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Напомним, глава Дагестана избирается депутатами Народного собрания республики из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Кандидатуры для рассмотрения президенту предоставляют ему партии, представители которых есть в Госдуме РФ и в парламенте региона. Выборы главы республики состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.