Израильские войска сбили сирийский самолет ракетами «Пэтриот»

Тель-Авив, , 14:38 — REGNUM Израильская армия сбила зенитными ракетами сирийский самолет «Сухой», сообщает пресс-служба армии страны.

По данным военных, по самолету были выпущены две зенитные ракеты ПРК «Пэтриот». Уточняется, что самолет зашел в воздушное пространство Израиля из Сирии.

«Самолет углубился в воздушное пространство Израиля на 2 километра и был перехвачен», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, это был Су-22. Его обломки, сообщают СМИ, упали на подконтрольную боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорию.