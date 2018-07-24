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Израильские войска сбили сирийский самолет ракетами «Пэтриот»

Политика

По самолету были выпущены две зенитные ракеты

Тель-Авив, 24 июля 2018, 14:38 — REGNUM  Израильская армия сбила зенитными ракетами сирийский самолет «Сухой», сообщает пресс-служба армии страны.

По данным военных, по самолету были выпущены две зенитные ракеты ПРК «Пэтриот». Уточняется, что самолет зашел в воздушное пространство Израиля из Сирии.

«Самолет углубился в воздушное пространство Израиля на 2 километра и был перехвачен», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, это был Су-22. Его обломки, сообщают СМИ, упали на подконтрольную боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорию.

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