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Трамп: Несправедливо поступившие с США страны теперь должны договариваться

Политика

Лучше поздно, чем никогда

Вашингтон, 24 июля 2018, 14:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил 24 июля, что страны, которые «несправедливо» поступали с США в области торговли, теперь приходят в Вашингтон для переговоров.

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Страны, которые на протяжении многих лет относились к нам несправедливо в области торговли, теперь все приходят в Вашингтон на переговоры», — указал Трамп.

«Это должно было произойти много лет назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда!» — добавил Трамп.

Напомним, администрация США за последние несколько месяцев ввела целый ряд пошлин на импорт продукции, в том числе из стран, считающихся союзниками Вашингтона, таких как государства ЕС, Канада и Мексика. В ответ на этот шаг Белого дома они сделали ряд собственных шагов в отношении импорта американской продукции. В частности, Брюссель ограничил ввоз не только металлургической, но и сельскохозяйственной продукции из ЕС общей стоимостью в 2,8 млрд.

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Торговые войны США
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