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Медведев – участникам Международного педагогического форума: «Приветствую»

Политика

Профессиональное и неформальное общение учителей помогает находить ответы на главные вызовы в образовательной сфере

Москва, 24 июля 2018, 14:30 — REGNUM  Участникам X Международного педагогического форума, который проходит 23−27 июля в Санкт-Петербурге, направил приветствие премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Текст телеграммы размещен во вторник, 24 июля, на сайте правительства РФ.

«Приветствую вас на десятом, юбилейном Международном педагогическом форуме в Санкт-Петербурге», — говорится в приветствии.

Медведев отметил, что форум, участники которого могут обменяться опытом и повысить свою квалификацию, уже многие годы является центром притяжения «ярких и талантливых преподавателей, учёных, экспертов» из разных регионов страны и зарубежья.

По его словам, профессиональное и неформальное общение учителей помогает находить ответы на главные вызовы в образовательной сфере.

«Именно вы (преподаватели, ученые, эксперты) учите детей мыслить самостоятельно, помогаете им раскрыть свои лучшие качества, — говорится в телеграмме. — И от ваших творческих навыков, таланта зависит, с какими знаниями ребёнок вступит во взрослую жизнь».

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