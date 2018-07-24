Президент Ирана посетит Узбекистан в августе

Тегеран, , 14:34 — REGNUM В августе в Узбекистан прибудет делегация Ирана во главе с президентом исламской республики Хасаном Роухани, сообщает 22 июля иранское агентство Mehr со ссылкой на торгово-промышленную палату Ирана.

Крупная экономическая делегация из Ирана встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и другими высокопоставленными чиновниками. Стороны обсудят упрощение визового режима и банковское сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля представители Узбекистана и Ирана обсудили проект торгового соглашения о предоставлении таможенных преференций в отношении ограниченного перечня товаров от каждой стороны.

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