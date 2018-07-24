Виктор Миненко назначен в Горизбирком Петербурга по квоте губернатора

Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Виктор Миненко, занимавший до настоящего времени пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу в полпредстве президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, назначен в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии по квоте губернатора Северной столицы.

«Губернатор Г. Полтавченко подписал постановление о назначении членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Миненко Виктора Александровича», — сообщил 24 июля пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в своем микроблоге.

Постановление губернатора Санкт-Петербурга направлено в Законодательное собрание города, в Горизбирком и ЦИК РФ.

Как ожидается, спустя некоторое время Виктор Миненко займет пост главы городского избиркома, ставший вакантным в конце июня. Однако несколько членов комиссии, как стало известно, возражают против такого назначения.

Ранее ЦИК рекомендовал Миненко в состав Горизбиркома Петербурга. Претендентов на место в комиссии с правом решающего голоса было трое: экс-секретарь ЦИК Николай Конкин, член комитета Гражданских инициатив Сергей Цыпляев и Виктор Миненко. По итогам голосования ЦИК единогласно высказал предпочтение кандидатуре Миненко.

Центризбирком признал неудовлетворительной работу предшественника Миненко — Виктора Панкевича. 26 июня тот подал в отставку по собственному желанию и уже получил новую работу в полпредстве президента РФ в СЗФО.

Для справки

Виктор Миненко родился 18 ноября 1960 года в Ленинграде. Окончил Военный институт физической культуры, Российскую экономическую академию имени Плеханова и Московский университет МВД России.

До 1997 года служил в Вооруженных силах. В 1999—2000 годах работал в Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции России. В 2000—2002 — федеральный инспектор в Смоленской области аппарата полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. В 2003—2004 — помощник депутата Госдумы. В 2005—2010 годах работал в Министерстве юстиции РФ.

В 2010—2012 — главный федеральный инспектор в Свердловской области аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. С марта 2012 года — главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Имеет государственные награды.

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