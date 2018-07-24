В РФ появится фонд для поддержки изучения родных языков – депутат Госдумы

Москва, , 14:36 — REGNUM Опасения, которые высказывались по поводу поправок в закон «Об образовании», во многом были преувеличены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«Возможно, это возникло из-за недопонимания, — считает Ревенко. — Данный законопроект, по сути дела, лишь расширяет пространство свободы и устраняет возможности для злоупотреблений, которые фиксировались в отдельных регионах, когда людей, по существу, заставляли и вынуждали учить неродной язык».

Депутат пояснил, что законопроект предусматривает такие нормы, как добровольность и то, что к родному языку причисляется и русский язык.

«Но при этом в данном законопроекте закрепляется обязательность изучения родного языка, — подчеркнул парламентарий. — Эта обязательность должна снять все возможные опасения. Почему возникли эти опасения? Они возникли из-за того, что в первоначальной редакции была формулировка, согласно которой изучение родных языков выводилось в так называемую вариативную часть образования. Эта позиция вызывала наибольшие споры и «ушла». Её просто не будет. Никаких факультативных моментов, никаких вариативных моментов нет».

Кроме того, Ревенко отметил, что будет создан специальный фонд для поддержки изучения родных языков.

«Вопрос языка очень чувствительный, и регулировать его нужно крайне деликатно, — добавил законодатель. — Именно поэтому появилось ещё и определение специального фонда по содействию изучению родных языков».

Также Ревенко добавил, что законопроект послужит ещё одним инструментом для укрепления межнационального согласия в России, что принципиально важно.

Напомним, что 24 июля депутаты Госдумы рассмотрят по втором чтении законопроект о внесении поправок в закон «Об образовании», касающиеся изучения родных языков. Отметим также, что ранее вокруг этого документа поднялась большая общественная дискуссия. Некоторые республики — Татария и Башкирия — раскритиковали предложенные изменения, и для решения этой проблемы в Госдуме РФ создали соответствующую рабочую группу.