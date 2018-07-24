Наступление украинских фруктов разозлило польских фермеров

Станислав Стремидловский, , 15:13 — REGNUM

Польские фермеры опять недовольны, пишут Super Nowości (Жешув). Они провели в Варшаве митинг протеста, возмущаясь крайне низкими закупочными ценами на свою продукцию и натиском фруктов, в том числе украинских. Они требуют государственной помощи, иначе обещают еще один протест в столице — и на этот раз в большем масштабе. «Это трагедия! Расходы на сбор по каждому виду не покрывают стоимость самого продукта, — негодует председатель Подкарпатской сельскохозяйственной палаты (PIR) Станислав Бартман. — Если бы хотел нанять людей для моей плантации сегодня, мне пришлось бы добавить от 30 до 50 тысяч злотых, чтобы собрать урожай. Сельским хозяйством пренебрегают. Помогают всем, кроме фермеров. Никогда не было еще так плохо!». Фермеры требуют справедливой оплаты. По словам Бартмана, ему перекупщики предлагают 15 грошей за килограмм яблок, то есть 150 злотых за тонну. Но чтобы собрать урожай, фермер должен потратить как минимум 250 злотых, чтобы собрать эту тонну. И на что это похоже? Вишня гниет, смородина и малина тоже, а мы всё берем с Украины. «Фермеры говорят: хватит!» — заявляет глава PIR. Министр сельского хозяйства Польши Ян Ардановский объявил тем временем, что совет министров рассмотрит законопроект, который должен улучшить положение производителей сельскохозяйственной продукции. Что ж, подчеркивает Бартман, сейчас «мы в Подкарпатье успокоимся, но могу заверить, что в случае необходимости — и это займет 2−3 дня — мы продемонстрируем нашу силу. Мы поедем в Варшаву, но не в 20 автобусах, а в 200».

Западноукраинский огородно-садовый кооператив (ZKOS) при поддержке Ассоциации восточноевропейской интеграции (SIEW) из Кельце в свое время посадил на Украине 70 тысяч саженцев польской малины в рамках программы развития органического земледелия, рассказывает Dziennik Wschodni (Люблин). Стоимость проекта составила 260 тысяч злотых и частично финансировалась министерством иностранных дел Польши. Недавно она стала предметом пристального внимания в связи с протестами местных и национальных сельскохозяйственных компаний (выращивающих малину, вишню, крыжовник и яблоки), которые обеспокоены тем, что цены на фрукты для переработки значительно ниже себестоимости. Польско-украинскую программу критикует и депутат Сейма Польши Ярослав Сахайко из клуба Kukiz'15 (Кукиз'15), председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и развитию деревни. Он обратился к маршалу Люблинского воеводства Славомиру Сосновскому, который является почетным покровителем проекта. «Это пощечина со стороны властей не только польским фермерам, но и потребителям, которые в течение нескольких лет не смогут найти польскую малину в магазинах или ларьках», — заявил Сахайко в письме к маршалу, потребовав уйти из патронов программы. Как выясняется, Сосновский уже принял такое решение несколько месяцев назад. «После повторного рассмотрения мы решили, что этот проект может носить коммерческий характер, — поясняет пресс-секретарь маршала Беата Гурка. — Кроме того, эта инициатива может оказать непосредственное влияние на рынок фруктов. Маршал решил отозвать свое покровительство». Однако президент SIEW Кшиштоф Калита говорит, что до него «такая информация не дошла». По его словам, программа является образовательной и не вредит польским производителям. Речь идет о плантации всего в десять гектаров, а не промышленном производстве, которая является шансом для развития польских питомников. Однако эти слова не убеждают депутата Сахайко, который отправил запрос в МИД Польши с просьбой прояснить ситуацию.

Повышение компенсаций за топливо, которое используют производители сельскохозяйственной продукции, внедрение здоровой польской пищи и борьба с засухой, а также многое другое — всё это вошло в новую правительственную программу «План для деревни», информирует Echo Dnia (Кельце). Ее положения на пресс-конференции раскрыла депутат Анна Крупка от партии «Право и Справедливость» (PiS). В случае одобрения программы фермеры смогут получать возмещение акциза на топливо в размере 100 литров (ныне — 86 литров) за каждый гектар. Заводчикам крупного рогатого скота будут компенсировать акцизы на 30 литров за каждую единицу DJP (соответствует корове весом в 500 килограммов). Правительство также планирует создать холдинг, который должен оказать положительное влияние на стабилизацию сельскохозяйственных рынков, цен и оплату труда работников, поставки продукции для сельского хозяйства, рекламу и экспорт польских продуктов питания. Внимание уделяется развитию сельскохозяйственной розничной торговли. Фермерам будут облегчены поставки в предприятия общественного питания, магазины и школьные столовые. Более того, для организации розничных продаж не потребуется разрешения, а достаточно будет уведомления. Производители в рамках сельскохозяйственной розничной торговли смогут продавать без налогов товары на сумму до 40 тысяч злотых (сейчас — 20 тысяч), а с превышающей суммы будет взиматься налог в размере 2%. Помимо того, министерство сельского хозяйства планирует развивать виноделие в Польше.

Правительство в обстановке секретности готовит введение налога на вывод капиталов из страны, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Обязательство ввести его предписывает директива Европейского союза от 2016 года. Таким образом ЕС хочет бороться с предпринимателями, которые уклоняются от уплаты налога на прибыль. Министерство финансов не раскрывает подробностей, но, по неофициальным данным, новые правила будут иметь широкий охват. По словам бывшего председателя партии «Современная» (Nowoczesna) Рышарда Петру, налог не должен мешать передвижению обычных граждан, иначе это сделало бы поляков почти что крепостными крестьянами.

Государственная кампания по реструктуризации польский предприятий Агентство развития промышленности (ARP SA) выкупила у украинского олигарха Сергея Таруты 81,05% акций Гданьских судоверфей (SG SA), пишет Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Как заявил и.о. председателя ARP SA Анджей Кенсбок, агентство планирует в ближайшее время разработать бизнес-план по восстановлению потенциала и конкурентоспособности предприятия. Гданьские судоверфи имеют шанс стать одним из столпов судостроительной промышленности в Польше и полностью использовать свой производственный потенциал. Сумма сделки не разглашается. 11 лет назад большая часть акций SG SA стоила 300−400 миллионов злотых. В настоящее время территория предприятия значительно урезана. В 2007 году тогдашнее правительство PiS продало верфь украинским инвесторам, а нынешнее правительство PiS купило его заново.

Анна Марчиновская еще студенткой влюбилась в Иран и иранцев, рассказывает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Сегодня вместе с Алирезом она управляет туристической фирмой в Тегеране, а вечерами устраивают вечеринки для друзей. Они часами могут говорить о «Болеке и Лелеке». Польские мультфильмы были единственной европейской продукцией, которую разрешалось показывать на иранском телевидении. Исламская революция одела женщин в длинные платья и предписала носить платки. Запретила им ходить в одиночку. Закрыла государственные границы. Выбросила голливудские фильмы из кинотеатров. Но оставила польские мультфильмы: «Болек и Лелек» и «Рекс». Аня и Алирез нашли свою любовь. Они думают, что им повезло найти друг друга. Аня убеждена, что в Европе не встретит кого-то, кто может честно говорить о чувствах. Алирез подтверждает: перед Аней он не должен притворяться чем-то другим. Он родом из богатой семьи Тегерана и жалеет, что иранок интересовал только его доход. Вопросы о культурных различиях, воспитании, традициях и религии на данный момент польку и иранца не отпугивают. Хотя Тегеран трудно понять не только туристам. У этого города разные лица. Хотя здесь действуют вполне конкретные законы. Есть места в Тегеране, где не так легко увидеть ультраконсервативное мусульманское государство. Но есть и другие, в которых этот консерватизм чувствует себя прекрасно. В северной части города женщины в черных одеждах с ног до головы. На юге — красочно одетые девушки с небрежно наброшенными шарфами. И виллы с бассейнами, столь же роскошные, как в Лондоне или Париже. Два мира. Аня убеждена, что понять Иран и иранцев трудно. «С одной стороны, они приятные и гостеприимные, а, с другой, в чём я все чаще убеждаюсь, это не совсем бескорыстно, — объясняет она. — Им нравятся иностранцы, но они считают, что их культура самая лучшая и самая старая». Что ее беспокоит, это сохраняющееся во время вечеринок четкое разделение на группки мужчин и женщин. Первые говорят о политике, вторые — о лаке для ногтей и краске для волос. Впрочем, когда Аня организует вечеринки, то не допускает такого разделения. Она говорит, что лучше всего иранцев характеризует понятие «таароф», своего рода практика демонстрации жестов уважения и почтения. Если кто-то приглашает вас на чай или предлагает жилье, трудно понять, это делается из вежливости или, может быть, с вами на самом деле хотят провести время. Сложно? Но зато увлекательно. Специалист по персидской культуре однажды объяснил Ане на университетской лекции: «У каждого иранца есть своя маска. Как будто она висит в раздевалке прямо у выхода. Выходит иранец — надевает маску. Возвращается — вешает ее в шкаф до следующего выхода».

22 июля было для Польской Народной Республики одним из важнейших праздников, вспоминает Dziennik Łódzki (Лодзь). В этот день в 1944 году в Хелме под Люблином на польских территориях, освобожденных от нацистской оккупации, Комитет национального освобождения, временное правительство новой власти, объявил о своем манифесте. Позже 22 июля в ПНР стало Днем образования Народной Польши, вытеснив прежний праздник, отмечавшийся 11 ноября и связанный с именем маршала Юзефа Пилсудского. В 1955 году торжественно отмечалось десятилетие Народной Польши. Вся страна радовалось подарку, который 22 июля вручил польскому народу советский народ, писало тогда издание. В 1959 году рабочие в Лодзи отметили 22 июля вместе с гостями из Китая и Советского Союза. К этому дню в последующем в Польше стали открывать новые объекты — больницы, типографии, дороги…