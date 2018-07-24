Даниэль Ортега: досрочных выборов в Никарагуа не будет

Манагуа, , 14:29 — REGNUM Судьбу Никарагуа решит народ на выборах в 2021 году. Досрочных президентских выборов в стране не будет, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в интервью американскому каналу Fox News.

Ортега объяснил, что проведение досрочных выборов приведет к еще большей нестабильности в стране, которая переживает тяжелую ситуацию последние три месяца. По словам Ортеги, правительство ни в один момент не демонстрировало возможности проведения досрочных выборов, которых добивается оппозиция.

Также президент подчеркнул, что государство не преследует представителей церкви, которые не понимают, что роль посредника заключается в том, чтобы не принимать ни одну из сторон, участвующую в конфликте. Они пытаются навязать повестку переговоров с оппозицией, направленную на демонтаж существующей в государстве системы. «Здесь нет ни одного священника, который может заявить, что пострадал от правительства», — сказал Даниэль Ортега.

Президент Никарагуа отметил, что хоть его страна и невелика, но достойна уважительного отношения со стороны Соединенных Штатов, правительство которых придерживается своей традиционной стратегии и провоцирует нестабильность в этом центральноамериканском государстве. «История Конгресса США с Никарагуа была болезненной», — отметил он.

Ортега подчеркнул, что на прошлой неделе властям Никарагуа удалось снизить уровень напряженности на улицах страны после трех месяцев беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правительство Никарагуа заявило о потере доверия к католическим епископам, вызвавшимся выступить в роли посредников между властями и оппозицией. В результате столкновений, продолжающихся с середины апреля, по данным правозащитников, в стране погибли более 350 человек.

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