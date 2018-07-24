«Логично и правильно»: кто одобряет мобилизацию легковушек

Москва, , 14:28 — REGNUM Изменение перечня автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, о котором задумались в Министерстве обороны РФ, в интервью корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал заместитель председателя профсоюза военнослужащих Московской области Игорь Мохов. Инициативу по постановке на воинский легковых автомобилей он считает логичной и правильной.

«Так и было в советской армии и при СССР, все вездеходы, трактора, «Нивы» и уазики стояли на учёте в военкомате и в случае войны могли по необходимости могли быть использованы и сейчас тоже правило действует. Что касается легковых машин, то в случае изъятия и использования военными в случае военных действий тоже решение логичное.

Тем более такое использование будет компенсироваться материально. Не думаю, что будет массовое изъятие легковушек у населения, первым делом в таких случаях востребованы внедорожники и подобная техника. Так что ничего особо нового в этом предложении нет, кроме расширения перечня машин. Обращаю внимание, что речь идёт о военных действиях, то есть когда страна находится на военном положении. Так что не дай Бог нам, чтобы война началась», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о готовящемся приказе Минобороны РФ, предусматривающем постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей, сообщили «Известия». Но доктор экономических наук Никита Кричевский напомнил, что постановка на воинский учёт автомобилей «светит» компаниям, а не гражданам.

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