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Турция осудила теракт в Чаде

Политика

Виновниками преступления оказалась группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Анкара, 24 июля 2018, 14:18 — REGNUM  Власти Турции осудили недавние террористические акты, произошедшие в Африке, сообщает 24 июля Anadolu.

«Мы осуждает террористические акты, осуществленные неподалеку от города Дабуа, расположенного на границе Чада и Нигерии, в результате которого многие люди погибли и получили ранения», — отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, 19 июля террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на город Дабуа в Чаде, в результате чего погибли 18 человек, кроме того, были похищены 10 женщин.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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