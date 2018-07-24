Турция осудила теракт в Чаде

Анкара, , 14:18 — REGNUM Власти Турции осудили недавние террористические акты, произошедшие в Африке, сообщает 24 июля Anadolu.

«Мы осуждает террористические акты, осуществленные неподалеку от города Дабуа, расположенного на границе Чада и Нигерии, в результате которого многие люди погибли и получили ранения», — отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, 19 июля террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на город Дабуа в Чаде, в результате чего погибли 18 человек, кроме того, были похищены 10 женщин.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертник ворвался в мечеть во время богослужения в Нигерии