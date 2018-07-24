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К осени Степанакерт ожидает эскалацию напряжения на границах

Политика

На линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе наблюдается беспрецедентное сокращение случаев нарушения прекращения огня с тенденциями к эскалации. Такого затишья не было никогда

К осени Степанакерт ожидает эскалацию напряжения на границах
Иллюстрация: Factor.am
Левон Мнацаканян

Степанакерт, 24 июля 2018, 14:07 — REGNUM  «На линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе наблюдается беспрецедентное сокращение случаев нарушения прекращения огня с тенденциями к эскалации. Такого затишья не было никогда, но не исключен рост эскалации в сентябре-октябре», — заявил 24 июля министр обороны Республики Арцах (Нагорный Карабах) Левон Мнацаканян на пресс-конференции в Степанакерте.

По его словам, Армия обороны Арцаха контролирует ситуацию, делая акцент на выявление дальнейших действий противника и их подробный анализ с соответствующей корректировкой своих действий. Мнацаканян отметил, что приоритетным для Степанакерта является работа на передовой: внедрение и управление систем, разведка и наблюдение.

«В настоящее время увеличены возможности ведения разведки в ограниченных условиях армии обороны, расширена линейка вооружений и техники. Анализируя последние учения противника, внесены коррективы в процесс подготовки войск с точки зрения отражения действий и противника и в случае необходимости ответных действий», — заявил глава минобороны Арцаха.

Главный военный Арцаха сообщил, что с марта текущего года Азербайджан увеличил интенсивность мероприятий по боевой подготовке, в особенности повысилась активность учений близ линии соприкосновения с вовлечением танковых и бронетанковых подразделений. Кроме того, проводятся учения по отдельным видам войск и специальностям.

«Все учения противника были проконтролированы нами, на отдельных направлениях и визуально. В этом году активно работали их разведывательные средства, в том числе беспилотники и сухопутные виды разведтехники. Противник принимал все меры для получения данных об обустройстве наших передовых укреплений, расположении войск и общих действиях, а также проводил работы по обустройству своей линии обороны», — отметил Мнацаканян.

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Нагорно-карабахский конфликт
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