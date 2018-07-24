Роскосмос отреагировал на запрет полётов афроамериканцев на «Союзах»

Москва, , 14:06 — REGNUM Заявление о якобы существующем запрете на полёты астронавтов-афроамериканцев на российских космических кораблях «Союз» является «абсолютным расизмом». Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

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NASA продолжает покупать у России «билеты» на полеты в космос

«По расовому признаку никогда Роскосмос не будет никого отбирать», — приводит РИА Новости слова Устименко.

Напомним, 23 июля на семинаре в Центре стратегических и международных исследований (ЦСМИ) в Вашингтоне прозвучало предположение, что именно Россия, возможно, отказывается работать с американскими астронавтами-афроамериканцами. Модератор сессии отметил, что на российских кораблях с 2011 года в космос было запущено 52 астронавта, и ни один из них не был афроамериканцем. При этом бывший шеф Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльз Болден назвал это утверждение «абсурдом».

Как сообщало ИА REGNUM, аэрокосмическое агентство США NASA подписало контракт с корпорацией Boeing, позволяющий получить пять дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для полётов на Международную космическую станцию (МКС) в 2017—2019 годах. По условиям соглашения, космическое ведомство США получит возможность полёта одного дополнительного астронавта на «Союзе» в конце 2017 года, еще одного — в 2018 году, а также оговорена возможность полёта еще трёх астронавтов в 2019 году, если возникнет такая необходимость. Общая сумма сделки между NASA и Boeing равна $373,5 млн.

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