Украина мечтает о певцах и шоуменах во власти

Киев, , 14:06 — REGNUM Шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук могут разделить посты президента и премьер-министра Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Если мы говорим о президентской власти, если мы говорим об избрании, тогда у нас появляется двойная игра. Один баллотируется в президенты, допустим, господин Вакарчук — такая очень молодая копия Виктора Андреевича Ющенко (третий президент Украины). На премьер-министра, например, идет господин Зеленский. И кто-то на главу Верховной Рады», — сказал Раимов.

По его словам, дуэт шоуменов нужно усилить экс-министром обороны Украины Анатолием Гриценко.

«Не самый худший вариант, чтобы усилить эту группу ребят, сделать трио и подтянуть, например, господина Гриценко. Главный вопрос, который забрасывают и Вакарчуку, и Зеленскому то, что они по факту не имеют политического опыта», — добавил Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологической компании «GFK-Украина», если бы выборы президента состоялись в июле 2018 года, то более 10% поддержки в первом туре не набрал бы ни один кандидат. Лидером гонки, подсчитали, остается глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 10% поддержки. На втором и третьем месте с минимальным разрывом Владимир Зеленский (7%) и Святослав Вакарчук (6%), которые пока не заявляли о своем участии в гонках.

Согласно результатам опроса, действующий президент Украины Петр Порошенко на выборах наберет 5%. Столько же наберут лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Примечательно, что 70% опрошенных украинцев заявили, что примут участие в президентских выборах в 2019 году. Те, кто отказался идти на избирательные участки, объясняют это тем, что не знают ни одного достойного кандидата — 45%. 33% респондентов уверены, что их голос не может что-то изменить и еще 33% не верят в честность выборов.

Исследование проводилось в период с 30 июня по 8 июля 2018 года. Было опрошено 2753 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины. В Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимально возможная погрешность выборки — 1,9%. Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.