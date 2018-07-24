Объявлены первые должности для победителей конкурса «Мой Дагестан»

Махачкала, , 14:04 — REGNUM Правительство Республики Дагестан опубликовало первые 10 должностей, на которые будут назначены победители управленческого конкурса «Мой Дагестан». Всего по итогам конкурса могут получить назначения от нескольких десятков до двухсот участников в зависимости от показанных результатов. Назначения на данные должности будут осуществляться с учетом действующего кадрового резерва, сформированного по итогам конкурса в первой половине года.

Как сообщают в оргкомитете мероприятия, первоочередные назначения по итогам конкурса планируются в органы исполнительной власти республики. Среди них — два заместителя министра (сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и энергетики), помощник руководителя и два заместителя начальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства Республики Дагестан.

Также в первоочередном порядке по итогам конкурса могут быть назначены начальники структурных подразделений министерств: управления государственной службы, кадров и правового обеспечения Министерства здравоохранения РД; управления строительного комплекса Министерства строительства и ЖКХ РД; управления экономики, финансов и конкурсных процедур Министерства образования и науки РД; отдела молодежных культурных программ Министерства культуры РД; отдела правового регулирования Министерства труда и социального развития РД.

Помимо указанных назначений, победители конкурса будут включены в кадровый резерв и смогут претендовать на должности руководителей и заместителей руководителей на всех уровнях управления Республики Дагестан от уровня заместителя председателя правительства республики. В органах исполнительной власти и их подразделениях возможны назначения министров, председателей комитетов, руководителей служб и агентств, начальников управлений и самостоятельных отделов, а также заместителей по всем перечисленным должностям.

Из числа кадрового резерва будут производиться назначения на должности руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций (в сферах образования, здравоохранения, культуры, транспорта, строительства, СМИ и т.д.). Победители конкурса будут рекомендоваться для назначения в качестве руководителей и заместителей руководителей органов местного самоуправления.

Проект «Мой Дагестан» пополняет кадровый призыв временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева — большую команду, формируемую для служения людям Дагестана. Он призвал дагестанцев со всей России принять участие в конкурсе.

Конкурс «Мой Дагестан» уже поддержали многие уважаемые представители народа Дагестана. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди заявил, что дагестанцам «и не снилась такая возможность раньше»: попасть через конкурс на службу Дагестану по своим профессиональным качествам, а не национальному или религиозному происхождению. Председатель совета старейшин Дагестана Абдулла Магомедов не только призвал всех дагестанцев принять участие в конкурсе, но и возглавил его Наблюдательный совет. Представители всех основных политических партий, ректоры основных дагестанских вузов записали обращения в поддержку конкурса.

В настоящее время конкурс получает поддержку от предпринимательского и спортивных сообществ, представителей общественности. Так, свою поддержку выразили главный тренер бойцовского клуба России EAGLES MMA Абдулманап Нурмагомедов, чемпион мира по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов, директор Сергокалинской средней общеобразовательной школы №2 Нурбаганд Нурбагандов, предприниматели Гаджи Зулумханов и Бата Сунгурова.

Конкурс управленцев «Мой Дагестан» — это второй этап отбора руководителей в кадровый резерв Республики Дагестан. В мероприятиях первого этапа приняли участие более тысячи человек. По его итогам в республиканский кадровый резерв был включен 61 человек, 14 из них уже получили назначения на руководящие позиции в органах государственной и муниципальной власти республики, остальные победители — в процессе согласования назначений.

В настоящее время продолжается сбор заявок на участие в конкурсе. Подать заявку можно до 29 июля (включительно).