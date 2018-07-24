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Актёр Пашинин: Украина — колония, её жители — папуасы

Политика

Жителям Украины нет дела до судьбы собственной страны, считает артист

Актёр Пашинин: Украина — колония, её жители — папуасы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 24 июля 2018, 14:00 — REGNUM  Актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Киева, сравнил Украину с колонией, а её население — с папуасами. Интервью артиста с журналисткой Соней Кошкиной опубликовано на YouTube-канале KishkiNa.

«Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца», — сказал Пашинин.

Он отметил, что жителям Украины нет дела до судьбы собственной страны. Называть себя они могут как угодно. Прежние поколения ничего не оставили населению, кроме «разоренной страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, Пашинин признался, что ему «приятно» участвовать в боевых действиях из-за «всплеска гормонов». Он добавил, что испытывает «чудовищное удовольствие», оставаясь в живых.

Анатолий Пашинин снимался в российских фильмах «Адмирал», «Мы из будущего», «Грозовые ворота». В 2017 году стало известно о его вступлении в Донбассе в один из добровольческих батальонов.

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