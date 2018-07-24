Политические свободы на Украине есть лишь у Петра Порошенко и его партии

Москва, , 13:58 — REGNUM На Украине невозможно поднять вопрос о разрыве соглашения об ассоциации с ЕС, уверен лидер украинской политической партии «Союз левых сил» Василий Волга. Об этом он заявил 24 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Политические свободы на Украине отсутствуют, — отметил Волга. — Политические свободы есть только для политических сил определённого политического сектора. Если кто-то сегодня на Украине попробует поднять знамя мира, восстановления отношений с Россией, восстановления экономики, разрыва соглашения об ассоциации с Европой, которое дискриминационно по отношению к Украине, тут как тут будут радикалы. Собрать какие-то силы, которые представят альтернативную точку зрения, невозможно».

Напомним, что одним из примеров того, как обстоят на Украине дела с политической свободой и свободой вообще, может быть история с телеканалом «Интер». Как сообщало ИА REGNUM, в рамках трансляции концерта, посвящённого Дню Победы, его ведущие высказались о недопустимости переименования улиц в честь фашистских преступников.

После этого возле здания телеканала местные националисты устроили беспорядки, а сам телеканал был обвинён в «разжигании ненависти» и оштрафован на 25% от лицензионного сбора — то есть более чем на 4 млн гривен.

Позже около офиса украинского телеканала «Интер» вновь прошли акции протеста, устроенные радикалами, которые требовали, чтобы телеканал отказался транслировать Чемпионат мира по футболу — 2018, который прошел в России.

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