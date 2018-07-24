Госдума ратифицировала соглашение о льготах для участников Войны

Москва, , 13:55 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих и протокол к нему, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Соглашение подписали в апреле 1994 года все государства — участники Содружества Независимых Государств, ратифицировали Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Соглашением определен перечень натуральных льгот и гарантий, которые подписавшие его государства должны предоставлять постоянно проживающим на их территории ветеранам, а также перечень натуральных льгот и гарантий, которые должны предоставляться при временном пребывании на их территории ветеранам других государств — участников соглашения.

Соглашение распространяется на инвалидов и участников гражданской и Великой Отечественной войн, участников боевых действий на территории других государств, семьи погибших военнослужащих и на иные категории лиц, которым предоставлены льготы законодательством бывшего СССР.

Протоколом соглашение актуализировано с учетом замены в ряде государств натуральных льгот на денежные выплаты, а также расширена категория лиц, на которых распространяется соглашение.

Законодательством Российской Федерации предусматривается более широкий круг лиц, пользующихся льготами и гарантиями, и больший, с учетом замены натуральных льгот на денежные выплаты, объем льгот и гарантий ветеранам, чем это предусмотрено положениями соглашения, измененного протоколом.

В этой связи проект закона о ратификации соглашения и протокола к нему дополнен заявлением о том, что Российская Федерация при толковании и применении соглашения, измененного протоколом, руководствуется тем, что положения соглашения, измененного протоколом, не затрагивают положения законодательства Российской Федерации, определяющие в том числе круг лиц, пользующихся соответствующими гарантиями и льготами, в случае, если такие положения устанавливают режим более благоприятный, чем тот, который предусмотрен соглашением, измененным протоколом.