ГД ратифицировала договор между РФ и Филиппинами о помощи в уголовных делах

Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Республикой Филиппины о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Договор создает правовую базу российско-филиппинского двустороннего сотрудничества в вопросах оказания взаимной помощи по уголовным делам.

Договором закрепляется положение, согласно которому правовая помощь по уголовным делам оказывается в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым и по российскому, и по филиппинскому законодательству. Однако, по своему усмотрению запрашиваемое договаривающееся государство может оказывать правовую помощь также в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является уголовно наказуемым по его законодательству.

В документе четко регламентируются требования, предъявляемые к форме и содержанию запроса о правовой помощи, правилам его исполнения, вручения документов, рассмотрены случаи отказа в оказании правовой помощи.

Правой помощью является: вручение документов; получение доказательств, включая показания или заявления лиц; установление местонахождения и идентификация лиц и предметов; уведомление свидетелей, потерпевших и экспертов о поступившем в компетентные органы запрашиваемого договаривающегося государства запросе об их добровольной явке в компетентные органы запрашивающего договаривающегося государства; временная передача лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы, для дачи показаний или оказания помощи в расследованиях; передача документов, предметов и иных доказательств; обыск и выемка и так далее.