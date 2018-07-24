Госдума ратифицировала договор между РФ и Филиппинами о выдаче

Москва, , 13:47 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между РФ и Республикой Филиппины о выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Документ создает правовую базу российско-филиппинских отношений в этой области, в МИД указали на то, что международный договор между в этой сфере между РФ и Филиппинами заключается впервые.

Договаривающиеся государства обязуются выдавать по запросу друг друга лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством договаривающихся государств являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

В документе подробно рассматривается вопрос о требованиях, предъявляемых к составлению запроса о выдаче, порядке его направления, процессуальных гарантиях выдаваемого лица. Кроме того, регламентируется вопрос об условиях выдачи, а также случаях отказа в ней.