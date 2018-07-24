Референдум в Донбассе как повод отойти от минских соглашений — эксперт

Киев, , 13:47 — REGNUM Генерал-лейтенант, эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан считает, что «Россия пытается полностью выйти из Минских соглашений», предлагая провести референдум на Донбассе. Об этом Богдан заявил 24 июля в эфире телеканала «112 Украина».

Он напомнил, что Минские соглашения не предусматривают проведение в Донбассе референдума.

«Референдум — это проба пера, чтобы протестировать мировое сообщество, украинское и российское, чтобы вообще отбросить Минские соглашения. Проведут референдум и скажут: «Вы видите, люди высказались за то, чтобы быть или в составе России, или за то, чтобы быть отдельными государствами, которые могут развиваться». Сейчас стоит вопрос, какой нужно выработать инструмент эффективной реализации тех же Минских соглашений, потому что «нормандский формат» забуксовал. Мы видим там конфликт интересов и у Франции, и у Германии с «Норд стрим-2», — сказал Богдан.

Он также сравнил предложение провести референдум на Донбассе с попыткой «подбросить мировому сообществу дохлых кошек, чтобы отвлечь украинское общество от того, что надо на самом деле делать».

«Минс-1 и Минск-2 четко предусматривают вывод российских войск и разоружение боевиков, вывод тяжелой техники и установление контроля за российско-украинской границей», — напомнил Богдан.

Эксперт предложил Киеву настаивать на привлечении к переговорам США и Великобританию, которые, как и Россия выступили гарантами безопасности и территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума.

«Нужно подключать Будапештский формат, Будапештский меморандум, чтобы все те, кто брал обязательства по обеспечению нашей безопасности, выполнили свои обязательства в этом отношении», — добавил Богдан.

Как сообщалось, 23 июля статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что страны «нормандской четверки» могут обсудить предложенный Москвой референдум на Донбассе.

«В конце этой недели должна состояться встреча в Берлине на уровне политдиректоров стран «нормандской четверки», где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим», — сказал Карасин, комментируя предложение Москвы о возможности проведения референдума на Донбассе.

Напомним, ранее идею провести референдум на Донбассе отвергли Украина и США. 20 июля представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что США не рассматривают возможность поддержки референдума в Донбассе.

Кроме того, идею референдума резко раскритиковали вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.