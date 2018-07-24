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ДНР: украинским солдатам в Донбассе не платят зарплату

Политика

Солдатам обещают выплатить ее через несколько месяцев

Донецк, 24 июля 2018, 13:46 — REGNUM  Украинским солдатам не выплачивают зарплаты в Донбассе, заявил глава пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 24 июля пресс-служба армии ДНР.

По его словам, украинское командование серьезно задерживает выплату зарплаты солдатам ВСУ, из-за чего в украинской армии возникают беспорядки. Так, в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ военнослужащие отказались выполнять приказы командования до тех пор, пока им не выплатят зарплату. Другие же военнослужащие из-за отсутствия денежных выплат продают оружие и боеприпасы, чтобы как-то обеспечить себя и свои семьи. А некоторые солдаты от безвыходного положения кончают жизнь самоубийством.

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Напомним, системный кризис, начавшийся на Украине после госпереворота в 2014 году, охватывает все сферы жизни государства, в том числе и военную. Однако реальных шагов для исправления ситуации правительство по-прежнему не осуществляет.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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