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Двое челябинских чиновников отданы под суд за жилье для сирот

Политика

Были превышены полномочия, считает следствие

Челябинск, 24 июля 2018, 13:45 — REGNUM  В Челябинской области глава Карталинского муниципального района Сергей Шулаев и его первый заместитель Светлана Бровкина отданы под суд. Следствие уже завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Шулаеву вменяют превышение должностных полномочий. А Бровкина обвиняется в получении взятки, уточнили в СКР.

Следствие полагает. что чиновники выдали незаконные разрешения на строительство двух домов и ввод их в эксплуатацию. При этом дома оказались непригодны для постоянного проживания людей. Затем 14 квартир в этих домах купили у застройщика и отдали сиротам. На эти нужны областное минсоцотношений потратило 10,1 млн рублей.

Также следователи считают, что Светлана Бровкина в июле 2015 года якобы получила деньги от застройщика — 40 тыс. рублей. Взамен, как полагают в СКР, застройщик получил разрешения на ввод в эксплуатацию и на строительство домов, а затем по муниципальным контрактам там были куплены квартиры.

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