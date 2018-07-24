Вячеслав Кириленко – это русофоб, уничтожающий Украину: Василий Волга

Москва, , 13:54 — REGNUM Для большинства жителей Украины напряжённые отношения с Россией — это большая трагедия, уверен лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга. Об этом он заявил 24 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко. Последний, рассуждая о победе украинского боксёра Александра Усика над его российским противником Муратом Гассиевым, заявил, что «ещё несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины уже никто не поверит».

«Кириленко — это один из самых ярых русофобов, человек, который на протяжении длительного времени трудится над уничтожением отношений между Украиной и Россией, — отметил Волга. — Ну и в итоге получается уничтожение Украины».

При этом Волга отметил, что для большинства украинцев напряжённые отношения с Россией — это трагедия.

«Слава богу, очень многие в Киеве, многие начинают отрезвляться, — отметил Волга. — Становится понятно, что «упоротых» немного, и есть проблемы, которые нам придётся серьёзно решать. Это проблемы военного столкновения».

Также политик отметил особую важность таких мероприятий, как боксёрский матч между Гассиевым и Усиком или недавний Чемпионат мира по футболу — 2018.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 июля в Москве прошел финал Всемирной боксёрской суперсерии в тяжёлом весе. Боксёр Усик победил Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира (по версиям WBC, IBF, WBO, WBA), а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Это спортивное событие стало поводом для ряда неоднозначных заявлений со стороны украинских политиков. Так, президент Украины Пётр Порошенко поздравил боксёра и заявил, что «прозвучавший в Москве гимн Украины» стал «символом борьбы и приближением победы Киева», а премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил дать Александру Усику звание «Герой Украины».

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