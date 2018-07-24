Госдума ратифицировала договор между РФ и Нигерией о передаче осужденных

Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между РФ и Нигерией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Договор направлен на создание международно-правовой базы российско-нигерийского сотрудничества в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства.

В документе подробно рассматривается вопрос о требованиях, предъявляемых к составлению запроса о передаче осужденного для отбывания наказания, порядке его направления, условиях передачи осужденного, процессуальных гарантиях прав передаваемого лица. Согласно договору, передача осужденного может иметь место только в случае согласия обеих договаривающихся сторон, а также согласия осужденного, причем государство вынесения приговора обеспечивает возможность консульскому должностному лицу или другому официальному лицу государства исполнения приговора убедиться в том, что согласие осужденного на передачу или отказ от нее были даны добровольно.

После передачи осужденный продолжает отбывать наказание, назначенное ему в государстве вынесения приговора, в соответствии с правовыми нормами государства исполнения приговора. При этом как государство вынесения приговора, так и государство исполнения приговора вправе осуществлять помилование и амнистию в отношении переданного осужденного.

По информации МИД России, на сегодняшний день нигерийская сторона не уведомила Российскую Федерацию о выполнении внутригосударственных процедур.

В ходе дискуссии подпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх сообщил, что в Нигерии отбывают наказание ноль граждан РФ, на территории РФ наказание отбывают 18 граждан Нигерии. При этом запросов на выдачу граждан со стороны Нигерии не поступало.