Между Путиным и Мирзиёевым состоялся телефонный разговор

Москва, , 13:31 — REGNUM Телефонная беседа президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева состоялась в контексте подготовки официального визита главы Российского государства в Узбекистан, сообщает 24 июля пресс-служба Кремля.

«В контексте подготовки запланированного на осень 2018 года государственного визита Президента России в Узбекистан лидеры обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили ряд актуальных тем международной и региональной повестки дня. Кроме того, узбекский лидер отметил отличную организацию принятого Россией чемпионата мира по футболу. Владимир Путин поздравил коллегу с днем рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатели Верховных судов Узбекистана и России Козимджан Камилов и Вячеслав Лебедев подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут обмениваться опытом в рамках совершенствования судебной системы и законотворческой деятельности.

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