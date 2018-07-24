ДНР: Дефицит кадров вынудил ВСУ ускоренно готовить офицеров-трусов

Донецк, , 13:28 — REGNUM Украинская армия вскоре пополнится низкоквалифицированными офицерами, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 24 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, ВСУ испытывают недостаток в офицерских кадрах, в связи с чем украинское командование объявило о работе так называемых «Лидерских курсов», где в ускоренном порядке будут тренироваться будущие офицеры. Военнослужащие, выпускаемые после подобных курсов, будут иметь квалификацию «офицер управления тактического уровня» и звание «младший лейтенант» и отправятся воевать в Донбасс.

Безсонов подчеркнул, что новообученные офицеры не являются офицерами в полном смысле слова и сбегут после первых выстрелов.

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Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе Киев несколько раз объявлял мобилизацию, призывая на фронт всех подряд: как молодых ребят, так и офицеров в запасе.

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