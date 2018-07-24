Анкара отказалась поддерживать санкции США против Ирана

Анкара, , 13:21 — REGNUM Турция не будет присоединяться к санкциям Соединённых Штатов, введённых против Ирана, которые Анкара считает ошибочными. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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США внесли в санкционный список по Ирану четыре турецкие компании

Он отметил, что Анкара уже озвучила свою позицию представителям американской делегации, передаёт газета «Дюнья».

"Мы сказали, что принимать участие в этих санкциях не будем. Мы покупаем нефть. И покупаем её на удобных условиях», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что «по теме Ирана мы не обязаны подчиняться каким-либо санкциям любой страны».

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Напомним, накануне, 23 июля, президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter о том, что Иран столкнётся с последствиями, «подобных которым мало кто в истории когда-либо» испытывал, если продолжит угрожать США. Заявление американского лидера стало ответом на предупреждение иранского президента Хасана Рухани Соединённым Штатам «не играть с огнём», в противном случае Вашингтон пожалеет об этом.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1021234525626609664

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США дополнительно включили в санкционный список по Ирану шесть юридических лиц, в том числе четыре турецкие компании. Кроме этого, в чёрный список включены два гражданина Ирана и один гражданин Турции.

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