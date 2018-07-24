САА готовится взять под контроль стратегическую высоту в провинции Дераа

Дамаск, , 13:08 — REGNUM Взяв под контроль почти всю западную окраину провинции Дераа, Сирийская арабская армия взялась за кусок территории, который находится на самом краю провинции. Этот анклав контролируют боевики из группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящей в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наземную операцию сирийских правительственных сил с воздуха поддерживают российские Воздушно-космические силы. В первых рядах наступающих идут подразделения «Сил Тигра».

Главная цель данного этапа наступательной операции — взять высоту Таль-Джуму. Мощные авиаудары, огонь артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня направлены на вершину холма, на позиции и укрепления исламистов. Оптимальный вариант — выдавить боевиков мощным огнем без участия наземных сил, так можно избежать больших потерь.

Высота расположена на север от городов Тасил и Адван, находящихся под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Два дня назад Сирийской арабской армии удалось захватить этот район. Однако после массированной контратаки террористов им пришлось отступить.

Вершина холма Таль-Джуму имеет стратегическое значение, поскольку она выходит на несколько городов, удерживаемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как только холм будет захвачен, все эти населенные пункты окажутся под наблюдением и в зоне обстрела сирийской армии.